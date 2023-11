VAATA VIDEOST ⟩ Kas PÖFFile saavad ligi kõik soovijad või peab keegi nukralt ukse taha jääma?

Varasemalt vabatahtlikuna töötanud ning tänavu PÖFF Shorts meeskonda kuuluv, ratastooliga liikuv Hendra Raud on oma südameasjaks võtnud ligipääsetavuse kaardistamise. Naine jagab oma tähelepanekuid hoogsates lühivideotes.

«PÖFF on ei ole minu jaoks ainult filmimaailmast osavõtmine, vaid ka mõtteviis,» ütleb Raud, lisades, et leiab festivali olemusest samastumispinda.

Hendra leiab, et liikumispiiranguga inimesed peaksid festivali tingimata külastama, et ühiskond saaks areneda ja selge sõnumi: ka erivajadustega inimesed on osa meie ühiskonnast.