NAISTEJUTUD ⟩ Kristjan Port: Just sellest vanuses algavad eestlase kõige rõõmutumad eluaastad, sest...

«Siis me kaotame suure osa sellest võimest, milleks loodus on meid loonud – liikumisvõimest,» on Kristjan Port konkreetne. Eks me ole seda paljud ka omal nahal kogenud – peale pikemat istumist autosõidul on keha kange ja raske on isegi püsti tõusta. Ja see saabki ainult nii juhtuda. «Midagi juhtub kehaga. Me teame, et terve hulk lihaseid, mis seda keha püsti hoiavad, need lõõgastuvad. Ja kui me laseme lihaskorseti lõdvaks, siis lisandub kehamassile ka lihasmass ja see vajutab lülisambale – selle elastsus saab sedavõrd palju kokku surutud, et kaotab taastumisvõime. Kui me palju istume, siis on aina raskem liikuda ja selle tulemusel me liigumegi veel vähem, istume rohkem ja nõiaring ongi suletud.»