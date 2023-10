NAISTEJUTUD ⟩ Tütar küsis: «Kas emme sureb nüüd ära?» Kuid vapper eestlanna ei andnud alla!

Tervendavat lugemist

Valeri Sinelnikovi «Ole oma elu peremees» Foto: apollo.ee

Valeri Sinelnikovi «Ole oma elu peremees»

Pillele kinkis selle raamatu sõbranna. «Alguses ma olin ikka väga vihane selle saamatu peale. Et mis mõttes ma olen ise oma probleemides süüdi?! Aga ridade vahelt hakkasin ikkagi vaikselt tajuma neid uskumusi ja veendumusi, mis võisid mind nendesse olukordadesse panna. Kuidas ma olin ohvrimeelne, iseenda suhtes väga nõudlik ja suhtusin iseendasse agressiivselt. Ma arvasin, et olen paks ja kole ning peaksin rohkem trenni tegema.» Pille oli enda vastu halastamatu ning see tegi ta haigeks ega jätnud kehale võimalust paraneda. Valeri Sinelnikovi raamat õpetab tervendavat praktikat, mida nimetab «psühhoenergeetiliseks aikidooks.» Põhimõte on kasutada vastase löögi jõudu ja pöörata see tema enese vastu, sama saab teha saatuselööke kogedes. Autor usub, et mõte on ümbritseva maailma loomise ja ümberkujundamise kõige tähtsam vahend. Vaja on seda kasutama õppida. Samalt autorilt on ilmunud ka «Hakka oma haigust armastama».

Debbie Shapiro «Sinu keha räägib sinuga» Foto: apollo.ee

Debbie Shapiro «Sinu keha räägib sinuga»

Raamat, mis on saanud juba legendiks. Autor on veendunud, et osates kuulata keha sõnumeid, võid ära hoida haigusi ja leevendada füüsilisi vaevusi. Kunagi pole hilja alustada. Kõik hirmud, mured, traumad, lahendamata probleemid, kivistunud mõttemustrid ja hingehaavad väljenduvad kehas. Kõik halvad emotsioonid, mida endaga kaasa tassime, kahjustavad nii vaimset kui füüsilist tervist. Mõtte, tunde ja keha vahel on otsene seos, mida saab suunata veelgi kõrgemal spirituaalsel tasandil. Lõdvestudes ja meditatsioonis on inimesel võimalik õppida ühendust looma ning ennast ise tervendama. Puhkamine on inimese kõige tähtsam töö.