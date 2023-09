NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas leida julgust? 5 korda maha jäetud mees: «Õnnelik suhe tuli alles siis, kui...»

«Kõik väljakutsed elus on head, sest nad kutsuvad meid kasvama ja arenema,» ütleb Kris selle katsumuse kohta. «Mul ei olnud varem sellist tõuget, tema andis mulle impulsi. Kui võrdlen oma elu enne tema sündi ja täna, siis ma ei ole üldse sama inimene. See pani mind võtma vastutust nii enda kui tema elu eest. See õpetas mind olema kannatlik ja olema kohal tänases päevas.»

Julgust aitavad kasvatada

Kristina Mänd-Lakhiani «Becoming Flawesome» Foto: apollo.ee

Kristina Mänd-Lakhiani «Becoming Flawesome»

Kristina raamatu fookus on julgustada igaühte olema ehe ja ebatäiuslikult imeline. Julgusel on sellel teekonnal väga kaalukas roll ning sellele on pühendatud terve seitsmes peatükk. Kristina vaatenurk on väga elulähedane ja teda on kerge mõista: ta kirjeldab detailselt, mis meie julgust õõnestavad. Need on lüngad eneseusus ja usalduses, otsuste vältimine ja edasilükkamine, ülemõtlemine ja kinni jäämine valikutesse, mis mingil hetkel tundusid õiged, kuid enam ei ole.

«Julgus on nagu muskel, seda saab treenida,» julgustab autor. «Igaüks saab seda teha!» Raamat selgitab lahti julguse tekkimise ja kadumise tausta ja annab ka konkreetsed tööriistad, kuidas oma eluteekonnal rool otsustavalt enda kätte võtta. Veenvust lisab tunnetus, et autor on julguse leidmise ja teadliku rakendamise teekonna isiklikult läbi käinud ja räägib praktiku, mitte teoreetiku positsioonilt.

Osho «Julgus» Foto: apollo.ee

Osho «Julgus. Rõõm ohtlikust elust»

Osho kirjutab endale omases radikaalses ja kohati veidi must-valges laadis julgusest – suurim julgus on armastada. On vaja julgust, et olla avatud elule, minna tundmatut teed ja võtta vastu tundmatuid sündmusi. Osho leiab, et karta on normaalne: hirmu tunneme me kõik, kuid hirmul ei tasu lasta end pidurdada. Osho usub, et elu ebakindlus ja muutlikkus tulevad inimesele hoopis kasuks, see on võimalus areneda, avastada, mõista paremini ennast ja elu. Täisväärtuslikku elu ilma julguseta tema arvates elada ei saa. Innustav lugemine, millele tahaks kohati vastu vaielda, kuid isiklikke julguseakusid laeb see väike, selge fookusega ja kiiresti läbiloetav raamat päris kindlasti.

Ichiro Kishimi, Fumitake Koga «Julgus mitte meeldida» Foto: apollo.ee

Ichiro Kishimi, Fumitake Koga «Julgus mitte meeldida»

Jaapani õpetustele ja psühhiaater Alfred Adleri vaadetele tuginev raamat avaldab ühe keskse teguri, mis inimesi tagasi hoiab ega lase elada seda elu, mida nad tõeliselt sooviksid. See on vajadus kõigile teistele meeldida ja sobida. Kuid otsus teha midagi uut – see ei meeldi teistele mitte kunagi! Ja otsus olla iseenda moodi samuti mitte.

Raamatut on lihtne lugeda: see on edasi antud dialoogi vormis, kus targem pool tutvustab võimalusi, teine vaidleb ja näeb piiranguid. Seda võib vaadelda ka kui kõnelust kõrgema mina ja argliku-trotsliku ego vahel. Julgus algab otsusest lõpetada ohvri rollis lõksus olemine ja võtta ise vastutus, sellega kaasnev vabadus ja elusolemise tunne. Muutes suhtumist, muutub elu.