Sügise alguse puhul on meid kostitatud tõeliselt sooja ilma ja isegi et kõrvetava päikesega. See on selge — suvi ei taha veel meie juurest ära minna. Mis tähendab aga, et rahvas naudib jätkuvalt õues olemist ning koopasse talveuinakule suundumisest ei mõtle küll veel keegi. Vähemalt nii tundub, kui näen ametlikul sügise alguspäeval Vabaduse väljakut, mis on täitunud sadade ekstreemspordi huvilistega. «Just do it! Sa suudad seda!» kuulen trikitajaid üksteist motiveerimas. Hetk hiljem näen, kuidas üks trikirattur teeb kõigepealt filigraanse peadpööritava hüppe ja siis teise, veelgi võimsama triki. Ja suutiski! Atmosfäär on Vabaduse väljakul igatahes ülev ja emotsioonid laes.