NAISTEJUTUD ⟩ Praakmees kinnitab: «Kõik naised petavad! Küsimus on selles, kuidas...»

Valetamine võib olla pealesurutud

«Mul just paar päeva tagasi oli nõustamine, kus mees alustas: «Pagan, millest te siin räägite, kui naine alles kaks päeva tagasi mulle valetas!» Hakkasin uurima, mida ja miks ta valetas, ja mõistsin: kui suhe ei ole võrdne ja üks pool tunneb, et teine domineerib, siis nõrgemal poolel on enesekaitseks kogu aeg taktika valetada.» Domineeriv pool loomulikult süüdistab nõrgemat ja teine läheb aina enam enesekaitsevalesse. Selles olukorras peaks ta ise hoopis peeglisse vaatama.

Truudusetus pakub huvi? Loe lisa:

Helen Fisher, «Anatomy of Love»

Keskendub eraldi teemale, miks me paarisuhtes petame, ning toob esile hulga huvitavaid antropoloogilisi, ajukeemilisi ja ajaloolisi motiive. Raul Kalev soovitab väga süveneda Ameerika juhtiva antropoloogi ja teadlase Helen Fisheri teooriatesse.

Helen Fisher, «Miks me armastame?»

Selgitab lahti romantilise armastuse olemuse ja keemia tekkepõhjused. Kaasatud on uusimad aju-uuringute tulemused. Kirg möödub alati, kuid armastus võib kesta igavesti. Selgitab väga otsekoheselt lahti ka truuduse ja truudusetuse teema. Autor raputab truuduse traditsiooni, väites, et biokeemiliselt on mitme inimese samaaegne armastamine täiesti võimalik.

Esther Perel, «Armastus ja petmine. Miks me murrame truudust»

Petmise ajalugu on täpselt sama pikk kui abielu oma – need kuuluvad autori väitel alati kokku. Miks petavad isegi need, kes on õnnelikult abielus? Kas petmiskindel abielu on üldse olemas? Kas petmine võib mõnikord abielule kasuks tulla? Esther Perel väidab, et petmine võib olla uks, mis viib uude ja paremasse abiellu – sama inimesega.

Merilin Piirsalu, «Petlik õnn»

No eestlased on rahulikud, nemad ei peta! Arvad nii? Merilin Piirsalu on kogunud kokku suure hulga lugusid elust, kõik salasuhetest. Saad vahetult ja meie kaasmaalaste kogemustest teada, mida tunneb ja mõtleb see, kes ise petab, ning see, keda petetakse. Ka truudusesse uskujad saavad sõna, kuid avanev pilt on roosade prillideta realistlik.

Neil Strauss «Mäng»

Kuidas naisi võluda kui sa oled suvaline kutt, mitte liiga kena ning kõikuva enesehinnanguga? Neil kirjeldab hoogsas stiilis samm-sammulist ümbersündi tõeliseks naistemagnetiks. Arusaadavalt isikliku kogemuse paneb ta peategelase Style teguderegistrisse. Hulk mehi kasutab teost seelikuküti piiblina, aga õnneni ei vii osav emotsionaalne manipuleerimisoskus ka autori enese arvates. Siiski ülinaljakas ja nauditav lugemine, mis paljastab seksi ja suhete saamise kavalad ja laialdaselt kasutusel olevad trikid.

Neil Strauss «Tõde. Ebamugav raamat suhetest»

Üks elu on kindlasti liiga lühike, et proovida truud suhet, petmist, mitmenaisepidamist, avatud suhet koos ohtrate armukestega, totaalset ringi aelemist mööda seksiklubisid... Õnneks teeb Neil Strauss seda lugeja eest ning paneb kõik ausalt kirja - nii naudingud, valu kui probleemid. «Mängust» sügavam, hingeminevam ja tõepoolest ka lahendusi pakkuv lugemine. Hoogsas ja humoorikas stiilis kulgemine, mille kurve on võimatu ette arvata. Teekond intensiivsusest tõelisse intiimsusse ei ole kerge, aga see kõnetab. Enamik ringitõmbajaid, kes oma vallutustega isegi kelgivad, on autori arvates traumadega, lähedust kartvad, kiiremas korras teraapiat vajavad tüübid.