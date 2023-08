Kuidas end alasti ilusana tunda? See on saavutatav mõne sekundiga kui...

Treenimine on möödapääsmatu

Selle väitega laseksin justkui õhku kogu selle loomulikkust ülistava kontseptsiooni, mis sätestab, et iga keha on ilus. Kuid asi pole selles, et pead tingimata vormis olema ja vähest rasva sisaldama. Treenitud inimese kuju võib olla seinast seina, tõsiselt.

Liikumist pole vaja sale olemiseks, vaid selleks, et iseennast oma kehas kodus tunda. Keha, millega sa ei tegele, tundub kui võõras vorm, mida on raske tunnetada ja nautida. Trenni on vaja eeskätt hea tervise ja sisetunde pärast. Vahet ei ole, kas rebid kuus korda nädalas kangi või käid korra nädalas väikesel jalutuskäigul. Peaasi, et liigud.

Instagram on saatanast

On lugematul hulgal uuringuid, mis kinnitavad selgeid seoseid madala enesehinnangu ja aktiivse sotsiaalmeedia tarbimise vahel. Kurja juureks on just need «inspireerivad kaunitarid», kellest kubiseb terve Instagram ja kelle moodi pea ükski naine päriselus ei ole. Ja ei saagi olla - seal on amegtis olnug ilukirurgide saed, hunnik filtreid ja sageli veel AI moonutav vägi. Kui sa vaatad ebaloomulikku ilu piisavalt kaua, nihutab see inimese kriitikameele skaalat ja ta ei suuda enam uskuda, et ka tema looduslik kapital on täiesti piisav, et alasti ilus olla. Siis tundubki alati midagi puudu, üle ja lootusetult kole.