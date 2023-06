VIDEO JA GALERII ⟩ «See on üks samm edasi alasti käimisest!»

Tanel Veenre tunnistab, et kõige parema meelega käib ta ise üldse alasti ringi ning pool päeva ta tavaliselt seda teebki. Aga kui siis midagi tuleb selga ajada, on järgmine samm sellest siidist kaftan – avar, mõnus, ei ahista kusagilt. Veenre tuliuus kollektsioon «Kiir» ühendab loovtalendi kaftanikire ja sügava armastuse rahvakunsti vastu.

Tanel Veenre tõi hiljuti lavale terve aiatäie rahvusromantikat. Tema kollektsioon «Kiir» andis rahvakunstile värvi, vormi ja kerguse, millest meie esiemad vaid unistada võisid. Kuidas see sündis?

«Vabadus on minu jaoks väga oluline motivaator,» jutustab kunstnik. «Riided deklareerivad seda vabadust. Ma ise olen selline inimene, et esimese poole päevast olen üldse alasti kodus. See on minu hipiunelm, kus keha on kõige vabam. Ja kaftan on alastusest üks samm edasi – ma tegelikult olen ju alasti, ainult mingi õhkõrn siidine pilvekene on ümber.»

Tanel Veenre kollektsiooni «Kiir» esitlus, autor modellide keskel. Foto: Kalev Lilleorg

Tanel Veenre «KIIR» Pühendatud tänavusele laulu- ja tantsupeole. Voogavast triibulisest siidist kollektsioon, kus eesti rahvakunsti pärand saab kergema ja modernsema vormi. Iga mudel on kunstniku unikaalselt komponeeritud digitrükitud kangast. Rõivaid täiendavad ehted, peakatted ja aksessuaarid.

Vaata videointervjuud Tanel Veenrega

Linnainimese rahvariided

Tanelit innustas oma igikestvat rahvakunstikirge taas ellu äratama sel suvel peetav laulu- ja tantsupidu. «Minu eesmärk oli luua linnainimese rahvariided,» resümeerib autor. «Mugav, õhk käib läbi, tuul puhub alla, hea elu riided. Minu eesmärk on julgustada inimesi ennast oma riietes vabalt tundma. Et me ei riietuks kellelegi teisele ega ahistaks iseennast. Need riided ongi vabaduse väljendus, boheemlik unelm.»