«Paljud moodsad toitumiskavad on täna teaduslikult ümber lükatud,» ütleb Mai-Lis Hellénius. «Jah, need annavad efekti. Uuringud kinnitavad: kiiresti kõhnaks, sama kiiresti hauda.» Ja tema sõnadel on tõepoolest kaal – see on kardioloogia professori, arsti ja teadlase arvamus. Mille eest see tark naine veel hoiatab, et mitte enneaegu hauda ronida?

Uskusime, et tervislik, tegelikult tapab!

Tervisemaailmas on trendid nagu igal pool mujal. Korraga teevad seda kõik ja usuvad, et see või teine on kasulik. Tõde selgub aga alles pärast pikaajaliste uuringute tulemuste avaldamist. «Ma toon ühe drastilise näite,» ütleb professor Hellénius.