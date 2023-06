NAISTEJUTUD ⟩ Eluliselt vajalik oskus, mis enamikul eestlastel puudu

Inimene, kes ei oska ennast kehtestada, kaotab elus palju võimalusi. Tunnet, et elu ahistab, kogevad nii agressiivsed kui alla andvad natuurid. Foto: Shutterstock

Agressiivsuse asemel tee

Toivo Niiberg on õppinud ka korrektsiooni psühholoogiat ja töötanud vanglas, kus näeb agressiivsete reageerijate äärmuslikke näiteid. «Nõustasin Tartu vanglas mõrtsukaid ja selgus, et enamik on oma vägivallateo toime pannud vihahoos ja kutsunud ise politsei.»

Psühholoogi sõnul on võimalik õppida oma viha välja elama nii, et jääd ise ellu ja jätad teised ellu, aga see on tükk tööd. Abi on teraapiast, aga abi on ka lihtsatest võimalustest ülekeevaid tundeid ventileerida: tunnete väljakirjutamine, liikumine, aiandus, koristamine, kudumine, looming. «Alati tuleb tegutseda,» soovitab psühholoog. «Viha ei tohi alla neelata ja vihas ei tohi jääda ka üksi. Raevu kellegi teise peale väljavalamisele tuleb leida alternatiivseid tegevusi.»

Kõige äkilisemad on inimesed, kes on temperamenditüübilt koleerikud, kuid neil on ka palju positiivseid omadusi. «Koleeriku üks omadusi on tegelikult soov kõigiga hästi läbi saada. Aga kõigile ei saa meeldida: kui sul on 30 tuttavat, siis kahele nendest sa kindlasti ei meeldi. Koleerikul võib olla tuhat sõpra, aga nad on harva lojaalsed. Melanhoolikul on ehk viis sõpra, aga nemad päästavad palju.»

Enda peale surumine ja teise maha tampimine, olgu sõnadega või rusikatega, on agressiivne käitumine. See EI OLE enesekehtestamine! Foto: Shutterstock

Altruismi asemel tee