NAISTEJUTUD ⟩ Ettevaatust – need on tõeliselt ohtlikud «sõbrad», kellest tasub kiiresti vabaneda

Kuidas ära tunda ohtlikud sõbrad? Paljud on kogenud valu, pettumust, ebaõiglast koormat ja saanud ka otsest kahju inimeste tõttu, kelle oleme pahaaimamatult endale ligidale lasknud. Kuidas varakult ära tunda, kui sõprade sekka on hiilinud ärakasutaja, krooniline ohver, draamakuninganna, kadestaja või reetur? See on raske, aga siiski võimalik.

Miks meie keskel on nii palju rahulolematuid vingujaid ja inimesi, kes elavad veendumusega «Elu ja kogu maailm on mulle võlgu». Sel on konkreetne põhjus.

Sõprade hulka sattub alati tegelasi, kes jätavad mulje, et on head sõbrad, aga tegelikult on neil hoopis muud plaanid. Reeglina omakasupüüdlikud ja nende kasu pead kinni maksma sina. Vahel on nende kavatsused aga ka otseselt pahatahtlikud. Me saaksime end säästa, kui oskaksime olla mitte nii heausklikud ja varaseid märke kohe tähele panna. Seda ebamugavat, kuid rääkimist vajavat teemat aitavad avada Dagmar Lamp ja Heidi Ruul – mõlematel on silmakirjalike sõpradega omajagu kogemusi.

«Naistejutud» stuudios. Dagmar Lamp, Heidi Ruul ja sünnipäevalaps Kristinka. Foto: Dagmar Lamp

«Tehes halba teistele, arvab suur osa inimesi, et neil on ikkagi õigus,» ütleb Dagmar Lamp. «Oma peas on nad täitsa õiged mehed. Aga päris palju on neid ka, kes mõtlevadki – lähen ja tõmban draama üles, et draamat oleks!»