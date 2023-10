NAISTEJUTUD ⟩ «Sellise koletise kõrval ärgata küll ei tahaks,» öeldi naisele, kes hiljem...

Millised naised on ilusad?

Modellide teema ärritab paljusid inimesi – miks nad nii peenikesed on?! Modell ei ole ometi päris naine! Disainer Järvsoo väidab rahulikult, et niisugune vastandumine on täiesti ebaõiglane. Modell on justnimelt päris naine – võib-olla kolme lapse ema, ülikooli lõpetanud karjäärinaine. Kes ei ole tavaliselt «päris», on hoopis nn insta-tüdruk, ebaloomuliku ilu esindaja. Milline ta on? «Filter alustuseks,» selgitab Järvsoo. «Liiga palju meiki. Kogu see võlts-asi, mida sa enda arvates pead endale lisama, et näha välja nagu keegi teine, siis see ei ole minu jaoks tegelikult enam ilus!»

Pool elu eduka moeloojana tegutsenud Aldo Järvsoo on töötanud tuhandete modellide ja kõige kaunimate tähtedega ning tema silmis on kristallselge, mida ta imetleb. «Head inimesed on ilusad,» rõhutab ta. «Pinnale jäävad ainult need, kellel on see sisemine sära. Sul võib olla täiesti viltune nina, aga kui sa särad, siis keegi ei näegi seda. Silmadest purskab sädekust välja. Minu jaoks on väärtus naturaalne ilu. Aga kellega ma jään suhtlema, on huvitavad inimesed – isiksused.» Niisiis ei maksa arvata, et ilusa näolapi taga võib haigutada tühjus, oh ei! Rumalus paistab selgelt välja ja see ei ole ilus. Kuid hea süda ja huvitavd mõtted – uskuge, seda on näha. Ehk kusagil ekraanil taga distantsilt saab olla ka kenamaks valetatud (lisaks süstitud ja opereeritud) «ilus kest», seal võib see toimida. Reaalses elus mitte!»