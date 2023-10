Eesti mainekaimad moeauhinnad Kuldnõel ja Hõbenõel antakse välja sügisesel Tallinn Fashion Weekil. Seekord on nominentide rivi kirgas ja originaalne. Enamik neist on juba kohalikud moetaeva tähed ja nii mõnigi on maailmas isegi hinnatum talent, kui kodupublik ehk teab.