«Meile tundub, et seis on palju parem, kui see tegelikult on,» ütleb tippteadlane Mai-Lis Hellénius murelikult. «Viimased uuringud näitavad, et igapäevane liikumine on langenud niivõrd madalale tasemele, et me ei räägi enam tervise parandamisest. Jutt on ellujäämisest!»