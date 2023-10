Talje piirkonda kogunenud lisakilod on sageli märgiks, et siseorganeid ümbritseb liigne kiht rasva. Soome meditsiinikeskuse Painoklinikka.fi peaarst André Heikiuse sõnul nimetatakse seda vistseraalseks rasvaks.

Mitmed hiljutised uuringud on samuti leidnud, et keskmine keharasv suurendab paljude vähivormide riski. Tõendeid on muu hulgas maksa-, kõhunäärme- ja rinnavähi ning käärsoolevähi kohta. Samuti võib keskkoha rasv raskendada hingamist, suurendab diabeediohtu ning sellega on seotud südame-veresoonkonna haigused ja kõrge vererõhk. Kõhurasva on seotud isegi mäluhäiretega.