HEA TEADA ⟩ 8 viisi, kuidas rohke veejoomine aitab kaalu langetada

Mida rohkem vett jood, seda rohkem täis on kõht. Ja kui kõht on täis, hakkad väiksema tõenäosusega näksima. Hulga parem vahend kui kaalulangetuspillid!

Kui sa enne trenni ei joo piisavalt vett, on sul vähem energiat ja vastupidavust. Joo kindlasti ka pärast trenni, et veevarud taastada.

Uuringud on näidanud, et vesi lööb ainevahetusele hääled sisse.

Kui vererõhk on liiga kõrge, on raske alla võtta. Vesi alandab loomulikult vererõhku ja hoiab naatriumitaseme korras.

Kui sa jood vett, on maksal rasvu kergem töödelda. See tähendab, et sul on suurema tõenäosusega kõhupiirkonna ümber vähem rasva, mis on paljudele peamine murekoht, kirjutab All Women Stalk.