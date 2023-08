TÕHUS ⟩ Kohe peale ärkamist seda tehes koged sa tervislikku kaalulangust

Igal inimesel on väljakujunenud oma kindel hommikurutiin: kes peseb esimese asjana hambaid, kes joob kohvi või kes läheb jooksma. Kõik, kes aga esimese asjan joovad klaasikese vett, on selles arvestuses võitnud. Mis on aga hommikuse vee joomise põhilised kasutegurid?