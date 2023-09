JOOD LIIGA VÄHE? ⟩ 20 viisi, kuidas veejoomine endale meeldivamaks muuta

Rohke vee joomine on tervise jaoks ülioluline. Keha vajab piisavalt vett, et soolestik, elundid, luud ja lihased oleksid terved. Ja kuigi tavalises vees ei ole midagi halba, otsustavad paljud inimesed lisada oma veele puuvilju, köögivilju, maitsetaimi või vürtse, et seda elavdada ja saada veelgi rohkem kasu.