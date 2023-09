Foto on illustratiivne.

Inglismaalt pärit mees räägib, et on oma eaka ja üpriski põdura ema pärast tõeliselt mures. Kuid mehe õde ja vend näivad tegevat endast kõik oleneva, et ema siit ilmast kiiresti lahkuks, sest siis saavad nad tema kopsaka varanduse endale napsata.