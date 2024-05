Põhjus, miks su eks nii kiiresti pärast lahkuminekut uude suhtesse astus

Kui saad teada, et su eks on juba edasi liikunud, keerleb su peas tõenäoliselt keeristorm. Võid mõelda, et ta ei hoolinudki sinust kunagi ja olid lihtsalt kohatäide, kuni ta kohtab kedagi paremat.

Polinder ütles: «Tõde on see, et ta hakkas leinama suhet nädalaid või kuid enne, kui ta sellest sinuga rääkis.» Su eks hakkas mõtlema, kas see suhe on tema jaoks õige ning väljus sellest juba ammu enne ametlikku lõppu.

«Probleem on selles, et paljud inimesed ei kaasa oma partnerit seda tüüpi sisemistesse dialoogidesse,» selgitas Polinder. Seetõttu on mahajäetu šokis ja segaduses. See pole mitte ainult ebaküps, vaid tekitab tarbetut valu ja kannatusi. Ideaalses maailmas vesteldaks partneriga enne, kui tuleb otsus asjale lõpp teha. Kahjuks pole see ideaalne maailm ja tegelikkus on see, et enamik inimesi vihkab vastasseisu. Ja enamik inimesi jätab oma probleemid enda teada, kuni nad purunevad ja tahavad lahku minna.

Nii raske kui see ka pole, on parim, mida teha, liikuda edasi ja terveneda valust, mida praegu koged, kirjutab YourTango.