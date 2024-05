SPETSIALIST HOIATAB On üks asi, mida mehele kunagi keelata ei tohi

Enamik naisi usub, et masturbeerimine täiendab partneri seksi ja lisab erootilist rahuldust - nad tegelevad sellega ka ise. Aga mitte kõik. Mõned naised usuvad, et masturbeerimine ei ole suhetes vajalik või asjakohane, sest mees peaks kõik oma seksuaalsed vajadused rahuldama oma partneriga.

Teised usuvad, et sooloseks on reetmine ja et ainus lubatud seks on partnerlusseks.