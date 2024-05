Madeleine McCanni ühispalvusele saabus ootamatu noor naine: mina olen Maddie

Madeleine'i mälestuseks korraldatud ühispalvusel ei osalenud seekord tema vanemad Kate ja Gerry McCann, kuid nad saatsid sinna omapoolse palve kõigile ette lugemiseks. Korrates oma varasemalt sotsiaalmeedias postitatud sõnu, tänasid nad kõiki, kes nende tütre ja teiste kadunud laste nimel kohale tulid. «Me ei suuda endiselt leppida, et ta on meilt ära võetud. 17 aastat on möödas, raske on seda numbrit välja öelda.»