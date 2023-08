ÜLLATAV ⟩ Tavaline nädalavahetuse harjumus rikub seedimise

Kuid isegi kui unetundide arv sellest ei kannata, võib unegraafiku nihkumine mõjutada soolestiku mikrobioomi. Ajakirjas European Journal of Nutrition avaldatud uus uuring on üks esimesi, mis püüab seda seost mõista.

Selle uuringu osana võeti väljaheiteproovid (soolestiku mikroobiliikide mõõtmiseks) ja vereproovid, et hinnata, kuidas see mõjutas soolestiku mikrobioomi ja üldist toitumisharjumust. Selgus, et need, kes heidavad nädalavahetustel vähemalt 90 minutit hiljem magama, on kolme ebasoodsa mikroobiliigi levimus suurem seedesüsteemis.