ŠOKEERIV ⟩ Pruut paljastas altari ees saladuse, mis muutis abiellumise võimatuks

Austraalia väljaandele Body and Soul jagatud loos rääkis naine, et ta oli oma kaaslasega koos olnud kuus aastat ning ta oli kindel, et ta on leidnud endale ideaalse paarilise. Casey sõnul tähistas ta päev enne pulmi koos sõbrannadega oma uue eluetapi algust, kui ta nägi, et talle on tulnud uus sõnum. Arvates, et tegemist on õnnesoovidega, võttis ta telefoni ruttu kätte, kuid ta nägi hoopis midagi šokeerivat, kirjutab New York Post.