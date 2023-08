VÄRVIKAS GALERII ⟩ Üheksa kuulsa Euroopa linna naised said kokku romantilises Haapsalus

Kuidas see juhtus? Kunstnik Katta II Grüner tõi linnad kokku oma tuliuuele näitusele sarjast «Valge daam – sa olid, et jääda». Neid maale polnud kellegi silmad veel näinud. Näituse avapidu toimus õdusa õhtusöögi vormis, kus eri riikide maitsetest kombineeritud muinasjutulise menüüga kostitas hotelli Old Hapsal hing Darire Kaup. Kahe loovhinge koostöö oligi see maagiline jõud, mis pani suured asjad juhtuma. Ja veegi enamat.

Emahuht ja teised legendid

Vahel on vaja sõbra tõuget, et idee lendu lükata. «Mina vaatasin kohe, et oh, meie ühine reisikirg, pane see piltidesse! Aga Katta hakkas alguses vastu, et tema kunstnikuna ei saa nii, et keegi tellib,» lausub Daire. Vaidles tuliselt küll, aga äkki hakkas tunduma, et see on tõesti hea mõte. Kui ideest sai kunstniku enda visioon, hakkasid ka maalid kuju võtma.