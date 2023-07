PALJU ÕNNE! ⟩ Ando Kiviberg: «Armumisvõime on esimene asi elus!»

Lõunamaine temperament

Sven Grünber, helilooja ja sõber

Ando on harukordne nähtus – kirega pärimusmuusika vastu on ta juba noore mehena suutnud endale monumendi püstitada. Folk on veidi väiksemas mõõtkavas, aga pea sama tähtis sündmus nagu laulupidu.

Õnneks pole Ando loorberitele puhkama heitnud. Ta on tugev ka poliitikas, näeb suurt pilti. Minu meelest võiks temast saada väga hea kultuuriminister. Kuid ta on lõunamaise temperamendiga! Särtsakas ja otsekohene – need jooned ei tule diplomaatias alati kasuks.

2011 aastal oli mul oli au kutsuda Eestisse Tema Pühadus dalai-laama ja olla visiidi peakorraldaja, palusin Ando korraldustoimkonna juhatusse abiks. Nägin lähedalt kuidas ta töötab – Ando on väga efektiivne, arukas ja läheb vajadusel kasvõi läbi seina. Siis ma sain aru, mis energiaga on ta Viljandi Folgi püsti pannud.

Selle visiidi korraldamine Eestisse on kõige raksem asi, mida võib ette kujutada! Poliitikud on pimestatud üldlevinud, rumalatest klišeedest, et see võiks Eestile kuidagi kahjulik olla. See pole tõsi. Budism ei baseeru usul vaid asjadest aru saamisel.

Ando on parimas mõttes vanamoodne – austab väga oma vanemaid ning elab pikki aastaid harmooniliselt koos oma lapsepõlvearmastuse Inge Suderiga. Andol jätkub julgust kõik teoks teha, millesse ta usub ja tugevust endale kindlaks jääda.