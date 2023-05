2 GALERIID ⟩ Haapsalu kuulus Valge Daam ilmutas end Riias

Katta II Grüner on tänaseni jäänud suureks Haapsalu fänniks. «Haapsalu on väga eriline ja seda muinasjuttu kannavad endas ka selle linna elanikud,» räägib kunstnik. «Lahel liuglevad pardid ja luiged, siinsed puud ja põõsad sosistavad tuules, meretuuled aga lausa laulavad. Metsa vahetu puudutus, metskitse arglik pilk ja jäneste vallatud tantsusammud, flirtivad liblikad, usinad mesilased. Kohalike unistused, puhkajate naer. See kõik kokku on Haapsalu.»

Naivism ja uusnaivism

Milles seisneb naivismi võlu? See kunstistiil tähtsustab inimlikke tundeid ja eelistab lihtsaid vahendeid, et neid võimalikult suure emotsionaalse laenguga edasi anda. Eelistatud on puhtad toonid, lihtsustatud vormikeel ja perspektiiv, lapselik ja elujaatav esteetika.

Naivistlikud maalid võivad kujutada portreesid ja figuure, igapäevaelu stseene, loodust või fantaasiamaailmu. Sageli on kujutatud inimesed lihtsustatud just autorile omases isikupärases laadis. Mõned tuntumad naivistid maailmast:

Henri Rousseau (1844–1910) – Prantsuse kunstnik, üks varajasi naivistliku stiili esindajaid, kelle loomingut mõjutasid kohalik loodus ning folkloor.

Grandma Moses (1860–1961) – Ameerika kunstnik, kes hakkas maalima alles 70-aastasena ja kes sai tuntuks oma realistlike maalide poolest, mis kujutavad igapäevaelu maalilisel ja lapsemeelsel moel.

Ivan Generalić (1914–1992) – Horvaatia kunstnik, kelle loomingut iseloomustavad detailitäpsus, traditsioonilised motiivid ja maalilisus.

Nikifor Krynicki (1895–1968) – Poola kunstnik, kes tõusis kuulsusele alles pärast oma surma ning kelle maalid kujutavad rahvalikke motiive ning rikkalikke värvikombinatsioone.

Keiichi Tanaami (sündinud 1936) – Jaapani kunstnik, kes on tuntud oma värviküllaste ja fantaasiarikaste maalide poolest, mis kombineerivad kohalikke kultuurielemente popkultuuri ikoonidega. Keiichi on nüüd 86-aastane ning tegutseb kunsti vallas tänaseni, tema töid liigitatakse ka popi alla.

Paul Kondas (1900–1985) – Eesti naivistlik maalikunstnik. Ta õppis Tartu Ülikoolis hoopis õigusteadust ja kaubandust ning töötas õpetajana. Suurem osa tema maalidest sündis pensionieas. Kondase eluajal ei toimunud ühtegi tema tööde näitust.

Naivismi kui kunstiliikumise juured ulatuvad tagasi eksperimenteerivasse 19. sajandi lõppu ning stiili uusi puhanguid eri paigus ja eri perioodidel võib uusnaivismiks nimetada.

Naivistid on küllalt sageli iseõppijad, kellel pole professionaalset kunstiharidust. Värvireeglid, kompositsioonireeglid, valgus-vari ja proportsioonid ei piira nende loomingut sageli lihtsal põhjusel, et autor polegi neist distsipliinidest teadlik. Kuid on ka naiviste, kellel on kunstiharidus, aga kes eelistavad neid piiranguid ignoreerida emotsiooni huvides.

Naivism on kunstistiil, mis väljendab lihtsust, autentsust ja spontaansust ning annab seda edasi filtreerimata energiavoos. Kasutada väljenduskeelena naivismi eeldab sageli rohkem julgust ja spontaansust kui ideede edasi andmine klassikalise ja realistliku maalikoolkonna reegleid austavas võtmes. Hobikunst ja naivism võivad näida pealiskaudsel pilgul sarnased, ent on väga erinevad vaated loomingule. Naivist loob kunsti samasuguse kire ja pühendumisega nagu akadeemiline kunstnik, kunst võib olla tema põhitegevus, kuid ta väljendab end traditsioonilise kunstimaailma reegleid täielikult või ka valikuliselt arvestamata.