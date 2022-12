Nojah. Ka vaatajad tahavad näha piiride ületamist ja iseendast välja astumist. Andrus Vaarik ütleb väga hästi: «Ei ole olemas komöödiat. On olemas ainult tragöödia. Komöödia puhul me naerame kellegi teise traagika üle.» Me tahame lasta kellelgi teisel läbi elada asju, mida me ise läbi elada ei saa või ei julge. Ka see on katarsis, kui näed kedagi kannatamas ja mõtled: issand kui hea, et mina seda tegema ei pea.