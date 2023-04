Kes on praegu Eestis kõige hüpnootilisem näitleja, kes ainuüksi oma suurte kuldroheliste silmadega suudab edasi anda külmavärinaid tekitavaid tundeid? Pole kahtlust, et Melchiori-triloogia Keterlyn Maarja Johanna Mägi. Täiesti teenitult võitis ta reedel EFTA galal parima naisnäitleja tiitili.

Sel nädalal kinodesse jõudnud kolmandas osas «Apteeker Melchior. Timuka tütar» teeb ta vapustava rolli. Kuidas kinolinal armastada ja keda tuleb jäägitult usaldada, et see mõjuks?

Kolmanda filmi keskmes on peategelaste armastuslugu. Kuidas mängida armastust nii, et see oleks päris?

Esiteks peab sul tõesti olema hea klapp selle näitlejaga, kellega seda mängid. Ja see on meil Märteniga (Märten Metsaviir on filmis Melchiori rollis – toim) nagunii olemas, me lihtsalt saamegi väga hästi läbi ja oleme palju koos mänginud.

Vaataja näeb ka päris intiimseid stseene.