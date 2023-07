HEA TEADA ⟩ Need 8 harjumust lisavad elule kuni 24 aastat

Nad leidsid, et nende harjumuste omaksvõtmine suurendas meeste eluiga keskmiselt 24 aastat ja naiste oma 21 aastat. Mida varem, seda parem muidugi, aga väiksed muudatused ka 40ndates, 50ndates või 60ndates eluaastates, on ikkagi kasulikud.

Põhilised tegurid, mis lühendasid eluiga, olid vähene kehaline koormus, opioidide kasutamine ja suitsetamine. Teadlased märkisid, et need tegurid olid seotud umbes 30% kuni 45% kõrgema surmariskiga uuringuperioodi jooksul. Stress, joomine, halb toitumine ja halb uni olid igaüks neist seotud umbes 20% suurema surmariskiga ning heade suhete puudumine oli seotud 5% suurema surmariskiga, vahendab New York Post.