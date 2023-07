Aastaid vallaline olnud naine seisab uues suhtes probleemi ees

«Pärast kuut pikka aastat vallalisena kohtusin lõpuks armsa mehega – ainus probleem on see, et ma kardan, et ma ei tea, kuidas talle voodis meeldida,» kurdab naine. Ta on oma 38-aastase mehega juba kolm kuud väljas käinud.

Naine tunnistab, et põhjus, miks ta nii pikalt üksi oli, seisnes valus, mis pärast lahutust tema sisse jäi. Ta mattis kõik mõtted uutest võimalikest suhetest maha ning sulgus täielikult endasse. «Ma polnud pärast endist abikaasat ühegi mehega isegi mitte suudelnud,» rääkis naine.

Oma praeguse partneriga kohtus naine täiesti juhuslikult ning endalegi ootamatult avas ta talle oma südame. «Alates sellest hetkest, kui me tutvusime, on ta olnud hämmastav ja tõeliselt kannatlik. Aga ma muretsen, et kui me lõpuks voodisse jõuame, rikun ma kõik ära,» muretseb naine. Ta tunnistab, et on enesekindluse kaotanud ning kardab, et seks võib olla katastroofiline.

The Suni suhteterapeut Deidre lohutab, et sellised mõtted pärast pikki üksiolemise aastaid on igati normaalsed. Kuid ta soovitab oma hirmul mitte lasta end juhtida. «Pinge vähendamiseks pea meeles, et te ei pea kohe seksima,» ütleb Deidre.