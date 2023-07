Ihaled suviselt säravat nahka? Unusta ära see võltspäevitus, esimene samm nahahooldusrutiinis algab hoopis sellest, mida sa taldrikule paned. Külmkapi sisu on sama oluline kui totsikud, mis seisavad vannitoas. Allpool annab nõu topeltkvalifikatsiooniga spetsialist – Thivi Maruthappu on dermatoloog ja toitumisnõustaja, kellel on töökogemust üle 15 aasta.

«Ükski kreem maailmas ei muuda olematuks seda mõju, mida suitsetamine, liigne alkohol ja päikese käes viibimine võivad nahale avaldada. Naha ülesanne on tõrjuda vett ja takistada kahjulike toksiinide ja bakterite organismi sisenemist,» ütles Maruthappu. «Kuna see on oma töös nii hea, suudab see hoida ka nahahooldusvahendeid eemal. Tõsi on see, et enamik koostisosi tavalistes niisutuskreemides ja seerumites ei ole lihtsalt piisavalt väikesed, et läbida nahabarjääri.»