LISA MENÜÜSSE ⟩ Toidud, milles pole pea üldse kaloreid!

Õun

Ühes 100-grammises õunas on umbes 57 kalorit. Samuti sisaldab see umbes kolm grammi kiudaineid.

Tomat

Keskmise suurusega tomat sisaldab vaid 22 kalorit, sest suur osa sellest on vesi. Tomatis on ka palju antioksüdante.

Maasikas

Maasikates on üllatavalt vähe kaloreid, ehkki nad on nii maitsvad väiksed maiuspalad. 152 grammis on 50 kalorit.

Sibul

Kuigi sibulat on mitut sorti, on neis kõigis pea sama palju kaloreid. 100 grammis sibulas on umbes 44 kalorit.

Mandariin

Mandariin kubiseb C-vitamiinist ja üks vili (umbes 74 grammi) sisaldab vaid 35 kalorit.

Paprika

150 grammis tükeldatud punases paprikas on 46 kalorit.

Porgand

128 grammis porgandis on 53 kalorit. Porgandis on rikkalikult beetakaroteeni ja A-vitamiini.

Šampinjon

70 grammis šampinjonides on 15 kalorit.

Spinat

Spinatis on väga palju K-vitamiini ja A-vitamiini. Võrreldes teiste lehtköögiviljadega, on see ka valgurikas. 30 grammis spinatis on ainult seitse kalorit.

Suvikõrvits

124 grammis suvikõrvitsas on 18 kalorit.

Arbuus

152 grammis arbuusis on 46 kalorit. Arbuusis on ka palju C-vitamiini.

Kurk

Kurgis on palju vett ja vähe kaloreid. 104 grammis kurgis on vaid 16 kalorit.

Punapeet

91 grammis peedis on 31 kalorit ja see juurvili on ka suurepärane vererõhu alandaja.

Suhkruhernes

98 grammi hernes on 41 kalorit.

Seller

110 grammi hakitud sellerit sisaldab vaid 18 kalorit.

Spargel

134 grammis sparglis on umbes 27 kalorit.

Brokoli

91 grammis brokolis on vaid 31 kalorit, kuid 100 protsenti päevasest soovitatud C-vitamiini kogusest!

Lehtsalat

Peamiselt veest koosnevast lehtsalatis on 72 grammi kohta kümme kalorit.

Lillkapsas

100 grammi lillkapsast sisaldab 25 kalorit.

Kapsas