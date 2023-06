IMELINE UUDIS ⟩ Naiste orgasm põletab hämmastavalt palju kaloreid

Keskmiselt on naise päevane kalorivajadus 2000 kalorit. Kui tahad kaalust alla võtta, siis ei peaks mitte ainult tervislikult toituma, vaid ka liikuma ja parimal juhul suisa sportima. Nii saad tõhusalt kaloreid põlema pista. Kuidas puutub siia masturbeerimine? See on ju üpris aeglane, sensuaalne tegevus, mille käigus on üsna vähe liikumist. Seksiga on see teisiti: näiteks peal olles liigutad sa keha ja võid põletada rohkem kui 500 kalorit.