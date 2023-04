Pontsakas naine hakkas julgelt rohkem kaloreid tarbima ja kaal kadus kolinal

Ülekaal tegi Tyla Gomezi igas mõttes õnnetuks. Ta vihkas oma talje ümber kogunenud volte, lipendavaid käsivarsi ja jämedaid jalgu. Naine püüdis kaalust alla võtta, keelates endale kõike ja piirates oma dieeti 1250 kalorini päevas, kuid see ei õnnestunud. Seejärel otsustas ta proovida hoopis risti vastupidist dieeti, mille kohta ta luges sotsiaalvõrgustikest. «Mis mul enam kaotada peale kaalu,» mõtles naine.

See dieet koosneb kolmest etapist: kalorite defitsiit, kalorite tarbimise suurendamine ja kehakaalu säilitamine. Meetod sai kulturistide seas populaarseks 2000. aastate alguses ja on nüüd sotsiaalmeedias taas populaarsust kogumas. Selle pooldajad väidavad, et selline dieet võimaldab teil rohkem süüa ja samal ajal siiski kaalust alla võtta.