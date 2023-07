OLULINE ⟩ Põhjused, miks lõpetada kuivšampooni kasutamine nüüd ja praegu

Alustada tuleks sellest, et kuivšampoon ei pese juukseid. Kui inimene seda oma juustesse pihustab, jääb mulje, et juuksed on puhtad ja värsked. Tegelikkus on aga see, et kuivšampoon sisaldab endas alkoholi, mis katab õli ja rasva selliselt, et jääb mulje, nagu oleks tegemist värskelt pestud juustega.