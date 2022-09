3 JUUKSETAPJAT ⟩ «Oleks keegi öelnud, et see juustele nii hullusti mõjub, oleks ma sellest eemale hoidnud!»

Kuni juustega asjad korras, on tavaline, et kaunitarid nende peale eriti ei mõtle. Aga kui oleme oma kauni kiharatest krooni kaotanud, on sageli juba hilja tegu tagasi pöörata. «Oleks keegi öelnud, et see juustele nii hullusti mõjub, oleks ma sellest eemale hoidnud!» Teeme meie siis ära selle töö, et ütleme. Ohte teades on siis igaühe vabadus valida, kumba ta eelistab – neid tavalisi asju või oma ilusaid juukseid.