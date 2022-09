Mis on ilusate juuste saladus, mida meie vanaemad teadsid, aga meie enam mitte?

Tahad ilusaid juukseid? Aga palun! Selleks on sul vaja hirmkallist seerumit, kulukat salongišampooni, toidulisandeid, vitamiine... Ehk see on miski, millest saavad unistada ainult kaunitarid, kel raha jalaga segada.