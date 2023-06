Kaalulangetus ja dieedid panevad meid tihtipeale rasvaga seotud tõdesid valesti mõistma. Seda sa ilmselt tead, et tervislik rasv on oluline, kuid allpool kirjas olevatest faktidest nii mõnigi võib üllatada. Rasva ei maksa karta, kuid on oluline seda tunda, kui soovid kaalust õigesti alla võtta.

Kõige olulisem tõde rasva kohta on, et mõõdukus on oluline. Ükskõik kui tervislik rasv on, tuleb seda ikkagi mõõdukalt süüa.