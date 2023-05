Vahelduvpaast on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks ja paljud inimesed on kiitnud selle kasu tervisele. Kuid mis see on ja kas see on tõesti nii kasulik, kui inimesed väidavad? Allpool on kirjas vahelduvpaastu eelised ja puudused ning nõuanne, kuidas sellega algust teha.