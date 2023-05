Põhjus, miks tuleks pärast trenni oodata 20 minutit, enne kui duši alla hüppad

Kui mõnus on pärast trenni duši alla minna! Ja tunda end pärast kogu seda higistamist puhtana. Nii et trennijärgne dušš on kindlasti oluline, kuid nii kiiresti kui sa ka ei tahaks puhtaks saada, ei tohiks sa kohe pärast trenni lõppu duši alla hüpata. On hea põhjus, et jätta umbes 20 minutit pausi trenni ja duši vahele.