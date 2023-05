LÕPP NÄLGIMISELE ⟩ Tõhus meetod küpsetele naistele, et kaal langeks ilma rangete dieetideta

Lindsay sõnul peaksid naised, kes on viiekümnendat sünnipäeva juba tähistanud, kaalu langetamiseks tegelema jõu- ja lihastreeninguga. Sportlane selgitas, et lihased põletavad isegi puhkeolekus palju rohkem kaloreid kui rasvkude. Seega lihasmassi suurendades kiirendab inimene ainevahetust ja kaotab rasva ilma ränkade toidupiiranguteta.

Lindsay lisas, et soovitud tulemuse saavutamiseks piisab, kui teha kolm jõutreeningut nädalas, treenimiseks sobib nii kodu, kui jõusaal. Lisaks on vaja tagada, et organism saaks lihaste moodustamiseks vajalikke aineid. Selleks soovitas ta igale toidukorraga süüa ka valgurikkaid toite – liha, kala, muna, tofut, kaunvilju. Tema arvates peaks organism saama esimese portsu valku hommikul. Selleks on ideaalne näiteks muna, peekon, kodujuust. Kartulis, riisis ja muudes teraviljades leiduvaid süsivesikuid soovitab Lindsay süüa hiljemalt lõunasöögi ajal ning õhtusöögiks valida kergem kala- või aedviljaroog.