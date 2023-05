NIPID ⟩ Niimoodi saad pärast 50. eluaastat korralikult kaalu kaotada

On uskumatult frustreeriv, kui kehakaal liigub üles või jääb paigale, kui üritad alla võtta. Sellest üle saamiseks on olulised just õiged toidud. Eksperdid jagavad soovitusi, mis toitumisharjumused aitavad kaalust alla võtta, kui oled üle 50 aasta vana.