MIDA TEHA? ⟩ Üllatav põhjus, miks me näeme halbu unenägusid

Hüpnoterapeut ja uneekspert Dipti Tait selgitas esmalt, miks me üldse und näeme. «Unenäod on aju viis tühjendada «stressiämbrit». Me töötleme päeva sündmusi – olgu see siis metafoori või kordusena. See on aeg, mil me eraldame emotsiooni sündmustest ja püüame neid mõtestada. Sellepärast võidki hommikul ärgates tunda, et oled vähem mures millegi pärast, mis on sind vaevanud.»

Aga kui me magame, ei suuda aju eristada fakti fiktsioonist. «Sinu kriitiline mõistus on välja lülitatud. See tähendab, et magades me usume seda, mida unes näeme. Kui aju tajub, et oled stressirohkes olukorras, siis ta ei lase sul lõdvestuda. Keha vabastab stressihormoone, nagu adrenaliin ja kortisool, mis äratavad sind üles,» ütles Tait. See seletab ka seda, miks tunned end äkitsi ärgates veidi segaduses olevana. «Sinu reaalsus on veel veidi hägune.»

Kuidas pärast ärkamist uuesti uinuda?

«Esiteks on minu arvates kasulik tunnistada, et halb unenägu on sinu keha viis vabastada end stressist,» ütles Tait. Halb unenägu võib tunduda kohutav, kuid tegelikult üritab aju sind aidata. Selle meeles pidamine võib aidata leevendada ärevust ja hirmu.

Järgnevalt on Taitil ebatavaline nõuanne rahunemiseks. «See võib kõlada veidralt, aga ma ütlen oma klientidele, et nad tuleksid voodist välja ja teeksid põrandal planku. Nii saad kogu selle adrenaliini ja kogunenud energia oma süsteemist välja, ilma end veel rohkem üles ajamata. See ei ole sama, mis näiteks jooksmine kohapeal. Sa maandad end ka füüsiliselt, hingad sügavalt ja loomulikult rahuned.»