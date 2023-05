USKUMATU LUGU ⟩ Naine kuulis pärast matuseid mehe karjeid maa alt

Koos oma vanemate, abikaasa ja pojaga elanud mees kannatas pikka aega terviseprobleemide käes. Mehe abikaasa nägi palju vaeva, et oma peret ülal pidada. Sel ajal kui naine teises linnas raha teenis, hoolitsesid haige mehe ja poja eest mehe vanemad.

Ühel päeval tõi mehe ema pojale lõunasöögi ja avastas, et haige lamab voodis teadvusetult. Kohale saabunud arst tuvastas, et mehel puudus pulss ja ta ei hinganud, mistõttu ta kuulutati surnuks. Mehe ema helistas miniale, et talle kohutavast uudisest teatada, ning palus võimalikult kiiresti matusteks koju naasta.

Abikaasa äkksurmast šokeeritud naine saabus matusetseremooniale. Pärast matuseid käis ta kolmel korral haua juures kummardamas ja just sel hetkel kuulis ta maa seest kummalisi helisid. Alguses arvas naine, et ta kujutab seda ette, kuid siis kutsus ta oma meest nimepidi ja kuulis vastuseks tema karjeid. Naine kutsus kiiresti appi naabrid, kes asusid kohe hauda lahti kaevama. Kirstu kaant avades leidsid nad, et maetud mees on elus. Ellujäänu viidi kohe haiglasse.