VANIMA TÜTRE SÜNDROOM «Ta tunneb, et peab täitma vanemate soove, ohverdades samal ajal enda omad.»

Esmasündinud tütred peavad tihti oma nooremate õdede-vendade eest hoolitsema ja vastutuse enda kanda võtma. Paljud neist tunnistavad täiskasvanuks saades, et nad kannatavad just seetõttu ärevust ning depressiooni. Vahel viib see naise ka selleni, et ta ise ei soovigi lapsi saada.