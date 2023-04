KAS TEADSID? ⟩ Just nii mitu tundi peaks jääma söögikordade vahele

Igaüks tahab, et soolestik toimiks sujuvalt. Ekspertide soovitus on pikka aega olnud, et paus söögikordade vahel peaks jääma kolme kuni viie tunni vahele. Soovitus kehtib eelkõige siis, kui mingeid terviseprobleeme pole.

Kui sa kannatad seedehäirete all, võid oma söögikorrad ajastada tihedamaks kui viis tundi. Inimesed, kellel on raskusi rasva seedimisega või kellel tekib pärast suuremaid söögikordi happerefluks, võivad end paremini tunda, kui nad söövad pigem tihemini, aga väiksemaid portsjoneid.

Õnneks ei ole vaja aga muretseda, et söögikordade jaotamine ühel või teisel viisil mõjutab toitainete imendumist. Seedesüsteem on äärmiselt nutikas ja kohanemisvõimeline, nii et söömise ajal annab see õigeid ensüüme, mis aitavad toitu lagundada.

Mis mõjub veresuhkrule hästi?

Veresuhkur muutub pidevalt sõltuvalt sellest, millal ja mida sa sööd. Kui sööd, siis veresuhkur tõuseb, seejärel langeb aeglaselt. Kui söögikordade vahele jääb kuus tundi või rohkem, läheb veresuhkur alla ja tekivad ebameeldivad sümptomid, näiteks värinad, väsimus ja ärrituvus. Ja muidugi võib see viia ülesöömiseni, kui söögiaeg lõpuks kätte jõuab.