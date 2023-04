17-aastane Randy Gardner ja tema sõber Bruce McAllister pidid kooli teadusmessi jaoks välja mõtlema projekti ning otsustasid, et tahavad lüüa ärkvel püsimise maailmarekordit. Sel ajal kuulus rekord ühele Honolulus elavale DJ-kes, kes oli suutnud üleval olla vapustavad 260 tundi (veidi alla 11 päeva).

Poiste eesmärk oli lihtne – nad tahtsid aru saada, mis juhtub ajuga, kui me ei maga. «Me olime noored idioodid,» ütles hiljem McAllister, et nad otsustasid uurida magamatuse mõju kognitiivsetele võimetele. Poisid viskasid kulli ja kirja ning McAllisteri õnneks pidi Gardner olema see õnnetu, kes üritab võimalikult kaua ärkvel püsida.