Eestisse tulnud ukrainlanna läks murest üleöö halliks: «Ma ei taha olla ohver, saan ise hakkama!»

Naine on oma loomult parandamatu optimist. Kui on valida, kas uppuda või ujuda, siis tema esimest varianti isegi ei kaalu. Valik on hoopis suund: kuhu poole ujuda? «Olen tänaseks mõistnud, et ükski võimaluste aken ei ole igavesti avatud. Kui on soov, idee ja tahe, tuleb tegutseda – kohe,» leiab ta.

Khrystyna Didukh arvab, et Eesti on võimaluste maa! Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Eesti võimaluste lummuses

Hrõstõna ütleb, et tänu e-residentsusele õnnestus tal luua oma start-up ja jätkata ideega korraldada ettevõtluskonverents Brave2Bloom. Khrystyna usub, et just e-residentsus oli see, mis tema ja ta äritegevuse päästis. Kui küsida, miks just meie väike Eesti, ütleb naine, et eestlased on kaastundlik rahvas, kes mõistavad sõja olemust. «Tunnevad ja teavad, mida sõda endast kujutab. Paremini kui inimesed Lääne-Euroopas.»

Hrõstõna käis enda korraldatava konverentsi osana viieteistkümnes riigis ja reisis ka sõja ajal. «Nägin erinevaid inimesi. Itaalias olles tajusin, et nendega tuleb hästi palju rääkida tühistest asjadest. Eestis see nii ei ole,» põhjendab ta oma valikut.