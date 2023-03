Kuni 300 000 Ukraina last on saadetud Venemaale laagritesse, et neid ümber kasvatada.

Ukraina inimõigusaktivist Dmytro Lubinets ütleb, et paljud neist lastest on juba sunniviisiliselt Venemaa peredesse lapsendatud. On lapsi, kes on sattunud pedofiilide ohvriks.